الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 5.78 نقاط ليبلغ مستوى 7256.16 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08%.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية 246.11 مليون سهم عبر 14438 صفقة نقدية بقيمة 75.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 51.07 نقطة ليبلغ مستوى 5919.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.86% من خلال تداول 122.7 مليون سهم عبر 6711 صفقة نقدية بقيمة 31.8 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 10.13 نقاط ليبلغ مستوى 7961.59 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.13% من خلال تداول 123.3 مليون سهم عبر 7727 صفقة بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي.

الأسهم المصرية تغلق على ارتفاع

الأسهم المصرية

حققت الأسهم المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 23.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.968 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 35.7 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر الأسهم المصرية الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع بنسبة 2.33% ليبلغ مستوى 27905.95 نقاط، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.13% مسجلًا 6768.52 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.26% لينهي التعاملات عند مستوى 9510.84 نقاط.