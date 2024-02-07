الأسهم اليابانية: تراجع مؤشر نيكاي تحت ضغط أسهم التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، متأثرا بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر، لكن مكاسب كبيرة لسهمي تويوتا موتور وميتسوبيشي بفضل توقعات قوية للأرباح والعوائد للمساهمين حدت من الخسائر.

الأسهم اليابانية

وأغلق نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا بما يصل تسبته نحو 0.11%،ليصل الى مستوى 36119.92 نقطة، في تعاف من تراجع بلغ 0.84%​​في وقت سابق من الجلسة.

وقال ناوكي فوجيوارا أحد كبار مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول "كان المستثمرون يحصلون على أرباح من الشركات ذات الأداء الأفضل ويشترون أسهما أرخص كما رأينا في الأسهم المرتبطة بالرقائق اليوم والتي تقتفي أثر الخسائر في مؤشر أسهم الرقائق الأميركية" وفق "رويترز".

ارتفعت جميع مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية خلال الليل، لكن المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا ارتفع 0.07%،فقط بفعل تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.14%.

وفي اليابان، انخفض سهم دايكن إندستريز فى أسواق الأسهم اليابانية لصناعة مكيفات الهواء 7.07%،وخسر سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات صناعة الرقائق 0.52%وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.84%.

أسواق الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وانخفض سهم كي.دي.دي.آي للاتصالات فى أسواق الأسهم اليابانية 1.96%، بعد إعلانها عن مناقصة بقيمة 500 مليار ين (3.38 مليار دولار) لشراء سلسلة المتاجر الصغيرة لاسن بالاشتراك مع ميتسوبيشي كورب. وقفزت أسهم لاسن 15.22%.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية 0.42% إلى 2549.95 نقطة، مدعوما بسهمي تويوتا وميتسوبيشي.

وقفز سهم ميتسوبيشي فى أسواق الأسهم اليابانية 9.74%،إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد إعلان شركة التجارة أنها ستنفق ما يصل إلى 500 مليار ين لإعادة شراء نحو 10%من أسهمها،وصعد سهم تويوتا موتور 3.99%،بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو 9%.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 52 %من الأسهم وانخفض 44 %، واستقر 2%.