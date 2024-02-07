البورصة تربح 23.7 مليار جنيه بختام جلسة تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء موجة صعود جماعية بدعم من مشتريات العرب والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 23.7 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.968.8 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 27905 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 6768 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.26%؛ ليغلق عند مستوى 9510 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 332 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات6.3 مليار جنيه.