البورصة تواصل الصعود وتربح 10.7 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم االأربعاء موجة صعودها مدعومة بعودة مشتريات المستثمرين.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 30 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.982.2 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.87% ليصل إلى مستوى 28052 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2%.

صعد مؤشر إيجي أكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 1.7%.