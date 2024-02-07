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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي: الشركة المتحدة تبذل مجهودًا ضخمًا لربط الأجيال (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لما تقوم به من إنتاج وبحث عن الأجيال المتلاحقة من الشباب، قائلا: "ما تفعله الشركة عملا عظيما من إنتاج وبحث عن الأجيال المتلاحقة حتى يسلموا راية الأجيال لبعضها".

وأوضح خالد الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن المشكلة التي عانينا منها طوال العقود الماضية عدم وجود صفوف تدريب ونقل الخبرات بين الأجيال والتطوير عليها، مؤكدا أن ما تفعله الشركة المتحدة هو تطوير وتسليم وتسلم بين الأجيال.

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وتابع: "ما تفعله الشركة المتحدة من إنتاج مهتم دائما بالشباب بتجعل الشباب كله بينقل من خبرة بعض ويطور عليه وبالتالي لازم الأجيال تستلم المهمة ويتطلب عمل ما لم يعمل ويكون الزمن الجديد أكثر خبرة وتمرسا ومستبشر خير من أجيال الشباب".

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