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الأربعاء 31 يناير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي: القرآن الكريم وصف اليهود بدقة وفضح تزييفهم للحقائق

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الكذب وتزييف الحقائق، من طباع بني إسرائيل، مضيفًا أن هذا ما وصفهم به القرآن الكريم.

وأشار، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إلى أن اليهود طوال الوقت يروجون أنهم “مظاليم وضحايا” رغم أنهم قتلة أطفال ونساء ومسنين، وأعداء الحضارة.

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ولفت إلى أنهم تربوا على الغدر والخيانة وإتقان الكذب والضلال، ومتشربين بهذا عبر تاريخهم وهذا ما قاله القرآن الكريم، في قوله تعالى: "واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم".


وحول قصة بقرة بني إسرائيل، أوضح أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يذبحوا بقرة دون أن يحدد نوع معين، إلا أن اليهود ظلوا يسألون ويستفسرون كثيرًا حتى عجزوا عن ذلك.

ولفت في سياق آخر إلى أن الدين الإسلامي وسطي بسيط، إلا أن هناك بعض الدعاة المتشددين يظلون يحرمون كل شيء ويجعلون الناس تنفر من الدين.

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