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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

إيرادات اقتصادية قناة السويس تقفز 70%

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،إن إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس حققت قفزت فى الإيرادات مسجلة 4.3 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه للفترة ذاتها من العام المالي الماضي بزياده نسبتها 70% .

 

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 

وبحسب بيان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد تم منح الموافقة النهائية على 48 مشروعًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي باستثمارات تصل إلى 991 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعًا على الموافقة المبدئية باستثمارات بلغت  908 مليون دولار.

 

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، اليوم، استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال النصف الأول للعام المالي 2023-2024.

 

 بالإضافة للموافقة على 5 مشروعات جديدة تم توقيعها مؤخرًا، تقع 4 مشروعات منها في منطقة القنطرة الغرب الصناعية التابعة للهيئة، ومشروع هو الأول من نوعه بالمنطقة الاقتصادية وهو مركز بيانات Data Center مزمع إقامته بمنطقة السخنة المتكاملة .

 

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1.9 مليار دولار استثمارات 48 مشروع بمنطقة قناة السويس

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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 

وأوضحت، مشروع مركز البيانات يقع في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم؛ بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار.

 

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