الأسهم الأوروبية تستقر بضغط من تراجع أسهم دويتشه بوست

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، إذ بدد تراجع سهم دويتشه بوست الألمانية للبريد مكاسب الشركات التي كشفت عن بيانات أرباح متفائلة.

ولم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر عند 486.57 نقطة، بحلول الساعة 0826 بتوقيت غرينتش.

وقفزت أسهم شركة تيم فيور بنسبة 10.9 بالمئة إلى قمة المؤشر بعد أن أعلن مطور البرمجيات الألماني عن إيرادات وأرباح للربع الرابع أعلى من المتوقع. وتصدرت شركات الطاقة الجلسة التي هيمنت عليها تقارير الأرباح، مع ارتفاع سهم شركة فيستاس بنسبة 6.3 في المئة بعد أن تجاوزت شركة صناعة توربينات الرياح الدنمركية توقعات أرباح التشغيل للربع الرابع.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم إكوينور بنسبة 3.7 بالمائة بعد أن سجلت شركة النفط والغاز النرويجية أرباح تشغيل فصلية أعلى من المتوقع، لكنها قالت إنها ستخفض إجمالي مدفوعاتها للمساهمين في عام 2024.

وارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.2 بالمئة.

ووضعت خسارة سهم مجموعة دويتشه بوست حوالي أربعة بالمئة بعض الضغط على المؤشر، وذلك بعدما باع بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه.إف.دبليو) 50 مليون سهم في المجموعة مقابل 2.17 مليار يورو.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية،في الارتفاع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.34% ليصل إلى مستوى 28181 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 34571 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.29% ليصل إلى مستوى 11992 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 6888 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 9651 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 6563 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بنك التعمير والإسكان، وأم بي للهندسة، وتعليم لخدمات الإدارة، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والتعمير والاستشارات الهندسية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والكابلات الكهربائية المصرية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والدولية للأسمدة والكيماويات.