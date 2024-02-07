ملتقى إعداد معاوني أعضاء هيئة التدريس يناقش قوانين الحياة الجامعية

استكمل معهد إعداد القادة فعاليات ملتقى إعداد معاوني أعضاء هيئة التدريس الذي يعقد تحت شعار قادة المستقبل بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بمحاضرة بعنوان الحياة الجامعية "القوانين واللوائح والنظم".

وتعقد الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الاهلية، الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد.

ارتقاء أي مؤسسة يعتمد على أعضاء هيئة التدريس

و أكد مدير معهد إعداد القادة أن نهضة الأمة تتم من خلال الشباب من الكوادر الأكاديمية المتميزة، لأن ارتقاء أي مؤسسة يعتمد على أعضاء هيئة التدريس الذين يُعدون الأساس في تخريج طلاب متميزين، لذلك حرص معهد إعداد القادة على تزويد الشباب بمهارات القائد المبدع والفعال، مؤكدًا أنهم أمل تحقيق التنمية المستدامة؛ لذا لا بد من تزويدهم بالمهارات القيادية من خلال التدريب وتطوير القدرات، لإعداد جيل من القيادات المتسلحة بالمعرفة والمهارات اللازمة لنهضة المجتمع.

وخلال المحاضرة في ملتقى إعداد معاوني أعضاء هيئة التدريس، ناقش الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية الأسبق وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة الإسكندرية التحديات التي تواجه الجامعات المصرية، وشرح المادة 23 من الدستور المصري التي تنص على " تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين وتخصص لهم نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي“

وتطرق محافظ الشرقية الأسبق بالحديث عن الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار STI EGYPT 2030 ، موضحا أن تقدم الأمم وتطورها وبناء حضارتها مرهون ببناء قدرة أبنائها علميا وفكريا، ويعد التميز في التعليم والبحث العلمي مدخلا رئيسيا أن لم يكن المدخل الوحيد في تحقيق ذلك .

وأكد الدكتور سعيد عبد العزيز أن الجامعات ومراكز الأبحاث والمعاهد البحثية تعد الحاضنة الرئيسية للابتكار والتكنولوجيا وبالتالي فإن توفير بيئة محفزة للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار بعيدا عن النمطية والبيروقراطية يعد ضروريا لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

وشرح مبادئ صياغة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتى تتمثل فى سبعة مبادئ وهي : التكامل ، التخصصات المتداخلة ، التواصل، المشاركة ، الاستدامة ، المرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.

وبين خلال المحاضرة تحديات استدامة النجاح والتميز، وأيضا التحديات والتهديدات التي تواجه منظومة التعليم الجامعي.

وفى الختام، ناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه الهيئة المعاونة ووجهة نظرهم في أساليب حلها، والأدوار المقترحة التي يمكن للهيئة المعاونة أن تقوم بها لتحقيق التميز في منظومة التعليم بالجامعة المصرية الالكترونية الأهلية، وتوضيح أوجه القصور العلمي والتدريبي لأعضاء الهيئة المعاونة التي يحتاجون إليها ويتمنون على الجامعة توفيرها لهم.

واستكملت فعاليات ملتقى إعداد معاوني أعضاء هيئة التدريس بممارسة الأنشطة المختلفة والمتنوعة منها الرياضية والثقافية والفنية وغيرهم.

