معهد إعداد القادة يشهد محاضرة استراتيجية التعليم العالي

شهد ملتقى قادة المستقبل، الذى ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني المصرية، محاضرة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وألقى المحاضرة الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل لمعاوني هيئة التدريس المشاركين فى الملتقى.

وعقدت فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الاهلية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد.

روافد لبناء استراتيجية التعليم العالي

وخلال المحاضرة أعطى مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي لمحة عن الاستراتيجية، والإنجازات الخاصة بملف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش الدكتور أيمن فريد الثلاث روافد لبناء الاستراتيجية والمتمثل فى مدخل إقليمي يعتمد على فهم الأنشطة التنموية في الأقاليم الجغرافية بالجمهورية طبقا لرؤية مصر 2030، ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمالة المرتبطة بكل إقليم، بجانب التوزيع الديموجرافي الحالي والمستقبلي للطلاب و تأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية، ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة لخدمة الانشطة الاقتصادي و سد الفجوة.



واستكمل شرح مدخل نحو مفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والمتمثل فى التعليم والبحث العلمي والربط مع السوق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الابتكار والإبداع وتتحقق جامعات الجيل الرابع من خلال توافر بعض الشروط منها ( الديناميكية - مكان مفتوح للإبداع والابتكار - استقطاب الكفاءات - النظام البيئي - التخصصات البينية - والاتصال الترابط) وهذا يحقق المبادئ السبعة للتنمية المستدامة.



وتطرق مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي لشرح المبادئ السبع للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والمتمثلة فى التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتنموية بالأقاليم ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، وخلق التحالفات التعليمية بكل إقليم هي تحالفات بين المؤسسات التعليمية المختلفة للتكامل مع احتياجات الإقليم ، وأيضا التخصصات المتداخلة واعطى بعض الأمثلة العالمية للبرامج البينية موضحا مجالات برامج التخصصات البينية فى ( العلوم الإنسانية - الطبيعة - التكنولوجيا) ، وبين أنه تم إطلاق الشبكة البينية للبرامج البينية 2030 لترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي المصري.



وشرح آليات ربط الخريج والبرامج الاكاديمية باحتياجات سوق العمل، والمشاركة الفعالة وتم عرض إنجازات ملف المشاركة الفعالة، والاستدامة وتوضيح التحديات التي تواجه الدولة وكيفية تحقيق الاستدامة من كافة محاورها، موضحا المرجعية الدولية والتواجد قوي مع دول العالم من خلال تصنيف الدولي واعتماد الجامعات وأيضا الإستثمار في التعليم و جذب الوافدين موضحا جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجذب الاستثمار.

وأفاد أن الريادة والإبداع ضمن مبادىء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 وشرح مكونات منظومة الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية والمتمثلة فى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، واكاديمية البحث العلمي، أكاديمية البحث العلمي ، حاضنات الأعمال، مراكز الابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين النوابغ.

واوضح الدكتور أيمن فريد خلال المحاضرة أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية وتوصيات الخبراء، نشأت فكرة مبادرة أوسع لتشمل تنمية إقليمية شاملة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وانطلقت مبادرة تحالف وتنمية لدعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، لدمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، من خلال تضافر رسائله الأربع (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال)، بهدف أن تكون وسيلة للتنمية الشاملة المستدامة.



ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد أن شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لهم دور كبير فى تحقيق التنمية المستدامة، وأن هذا الملتقي يعود بالنفع على المتدربين من خلال بناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطنى، حيث أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لدور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة وذلك بإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية.