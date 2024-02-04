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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

معهد إعداد القادة ينظم ملتقى إعداد معاوني أعضاء هيئة التدريس

كريم همام مدير معهد
كريم همام مدير معهد إعداد القادة

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، اليوم الأحد، ملتقى إعداد معاونى أعضاء هيئة التدريس، تحت شعار "قادة المستقبل"، خلال الفترة من 4 -7 فبراير 2024 بمقر المعهد.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد. 

رئيس معهد إعداد القادة: الملتقى يستهدف صقل مهارات أعضاء هيئة التدريس

وقال الدكتور كريم همام، رئيس معهد إعداد القادة، إن الملتقى يهدف إلى صقل مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال عدد من الجلسات والمحاضرات حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ومهارات التعلم والتعامل مع الطلاب. 

ويتضمن الملتقى فعاليات للتوعية بالأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، ووسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة إلى جانب زيارات ميدانية وفعاليات ثقافية واجتماعية.

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