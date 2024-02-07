عاجل
السيسي يصدر قرارات لتحسين الدخل للمواطنين ورفع الحد الأدنى لـ٦الاف جنيها
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جنوب الوادي تُناقش تعزيز الحماية الاجتماعية للطلاب الأولي بالرعاية

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

 

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، إطلاق مجموعة من المبادرات المجتمعية في إطار دور الجامعة في تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أقيم بحضور الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.

 وتناول رئيس الجامعة أنشطة المبادرات المجتمعية التي تتضمن جمع الملابس المستعملة ، جمع الأحذية المستعملة ، جمع الادوية وتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية في اطار حرص الجامعة على استثمار الموارد المتاحة وتقديم مختلف سبل الدعم لغير القادرين.

 كما وجه رئيس الجامعة بضرورة استدامة أنشطة هذه المبادرة و ادارتها بطريقة مؤسسية ووجه بعمل تصور لعمل عيادة تقدم الدعم النفسي و الطبي للطلاب . 

ونافش رئيس الجامعة خلال الاجتماع آليات تنفيذ المبادرة و الهيكل التنظيمي و المهام و المقر المقترح لتقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة. 

مواد متعلقة

تشغيل خطوط نقل من جامعة جنوب الوادي إلى الجامعة الأهلية

جنوب الوادي تستعين بـ 3 مشروعات أعدها خريجي الجامعة

بدء تكويد مدرجات وقاعات جامعة جنوب الوادي

7 فبراير.. ختام أعمال سمبوزيوم الخزف الدولي بجامعة جنوب الوادي

الهواري: تربية جنوب الوادي ضمن 15 كلية تُنفذ مبادرة تميز المعلم

كريمة كمال تُمثل جنوب الوادي بمؤتمر الجامعة الكندية

الجريدة الورقية