جنوب الوادي تُناقش تعزيز الحماية الاجتماعية للطلاب الأولي بالرعاية

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، إطلاق مجموعة من المبادرات المجتمعية في إطار دور الجامعة في تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أقيم بحضور الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.

وتناول رئيس الجامعة أنشطة المبادرات المجتمعية التي تتضمن جمع الملابس المستعملة ، جمع الأحذية المستعملة ، جمع الادوية وتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية في اطار حرص الجامعة على استثمار الموارد المتاحة وتقديم مختلف سبل الدعم لغير القادرين.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة استدامة أنشطة هذه المبادرة و ادارتها بطريقة مؤسسية ووجه بعمل تصور لعمل عيادة تقدم الدعم النفسي و الطبي للطلاب .

ونافش رئيس الجامعة خلال الاجتماع آليات تنفيذ المبادرة و الهيكل التنظيمي و المهام و المقر المقترح لتقديم الخدمات المجتمعية المتنوعة.