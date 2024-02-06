ورشة مجانية عن مهارات التحدث باللغة اليونانية الحديثة في جامعة عين شمس

نظمت كلية الآداب في جامعة عين شمس ورشة عمل مجانية للطلاب والخريجين بعنوان مهارات التحدث باللغة اليونانية الحديثة.

جاء ذلك تحت رعايه الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب.

ونظم الورشة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية الآداب جامعة عين شمس تحت إشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور مرام الوسيمى مدير وحدة متابعة الخريجين ورشة عمل مجانية للطلاب والخريجين بعنوان مهارات التحدث باللغة اليونانية الحديثة.

تفاصيل ورشة جامعة عين شمس

حاضر فى الورشة كل من الدكتور محمد حسن الانور الاستاذ بقسم الحضارة الاوروبية والدكتور خالد الشربينى، والدكتورة هبة صلاح بقسم الحضارة الاوروبية.

تناولت ورشة جامعة عين شمس أهمية اللغة اليونانية ومهارات الترجمة وسمات المترجم والأقوال المأثورة باللغة اليونانية وأغانى يونانية وطرق كيفية تحسين اللغة اليونانية واستخدام الوسائل التعليمية المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعرضت الورشة فيديوهات تعليمية من الحياة اليومية عن اليونان وتطرقت الورشة الى كيفية كتابة بيانات شخصية فى الوثائق الرسمية.

وفى بداية ورشة جامعة عين شمس قامت الدكتور مرام الوسيمى مدير وحدة متابعة الخريجين بالترحيب بالمحاضرين وشكرهم على حرصهم على تنمية مهارات الطلاب والخريجين كما قامت بالترحيب بالطلاب والخريجين وتقديم الشكر لهم على حرصهم على تنمية قدراتهم المهنية والعملية.

كما قامت بتعريفهم بالخدمات التى تقدمها وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب في جامعة عين شمس.