مبادرة "راقي بأخلاقي" بثقافة الفيوم خلال إجازة نصف العام

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والتوعوية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك، شهدت مكتبة الفيوم العامة فعاليات مبادرة "راقي بأخلاقي" تضمنت محاضرة بعنوان " تصحيح السلوكيات الخاطئة اجتماعيا"، تحدثت فيها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، عن بعض السلوكيات التى تتسبب فى الفهم الخاطئ وينتج عنها السلوكيات الخاطئة، ومنها العصبية وسرعة الانفعال، وعدم توصيل المعلومة بشكل جيد للطرف الآخر.

وفي ذات السياق، شهدت مكتبة سيلا محاضرة بعنوان "القيم المصرية في مجتمعنا"، تحدثت فيها أمل علي أمينة المكتبة عن أهم القيم المصرية في مجتمعنا مثل التكافل والتراحم بين الناس وفي كل المناسبات المختلفة، والتعاون بين الناس، والشهامة والكرم، ومراعاة أصول الصداقة، وحسن الجوار مثل المجاملة في الفرح، والمواساة في الشدة، وما تسهم به تلك القيم من الحفاظ على أواصر المحبة بين أفراد المجتمع المصري وتعمل على تماسكه، وقد شهدت منظومة القيم في المجتمع المصري تغيرات كثيرة، خاصة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، التي ساهمت فى تهميش العلاقات الاجتماعية والعائلية.

وإحياء لذكري الإسراء والمعراج، شهدت مكتبة الكعابي محاضرة بعنوان "من سير الصحابة"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ عبد الستار إبراهيم قائلا: أن الإسراء والمعراج آية عظيمة أيد الله سبحانه وتعالى بها رسوله الكريم قبل الهجرة حيث أسرى ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصل بيت المقدس، كما أوضح معنى الإسراء أن يسير ليلاً، والمعراج أن يصعد به سيدنا جبريل عليه السلام إلى السماء.

"المشروعات الصغيرة للمرأة".. حلقة نقاشية بفرع ثقافة الفيوم

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقدت مكتبة قلمشاة حلقة نقاشية بعنوان "المشروعات الصغيرة للمرأة"، تحدثت فيها أمل محمد محمود مشرفة رائدات ريفيات بقلمشاة، عن مفهوم المشروعات الصغيرة وتمويل هذه المشروعات، وكيفية تنميتها، مشيرا إلي نماذج من تلك المشروعات الصغيرة التي تلائم السيدات مثل الأشغال اليدوية، والتطريز وصناعة السجاد اليدوي، والمشغولات ومشروعات تسويق المنتجات ومشروعات التعبئة والتغليف، ومشروعات تدوير المخلفات ومشروعات الحرف البيئية.

وشهدت مكتبة منية الحيط ورشة حكى بعنوان "فرعون مصر العظيم- تحتمس الثالث" تأليف محمد زهير مجد الدين، تحدث فيها ياسر عبد الرحمن أخصائي النشاط، عن الملك تحتمس الثالث أحد أهم ملوك مصر القديمة، وأحد أقوى الأباطرة فى التاريخ، حيث أسس أول إمبراطورية مصرية إستمرت لأكثر من أربعة قرون، كما قاد ١٧ حملة عسكرية طيلة حياته.