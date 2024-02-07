الإيقاع بمتهم بالسطو على محامٍ في القليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط عنصر إجرامي، لاتهامه بالتعدي على أحد الأشخاص بقصد سرقته.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبال محام مقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها، مُصاب برش خرطوش.

وباستجوابه قرر بأنه أثناء سيره بدائرة القسم اعترضه أحد الأشخاص وهدده بفرد خرطوش محلي بقصد سرقته ولدى مقاومته له أطلق عيارا ناريا فأحدث إصابته واستولى منه على مبلغ مالى وهاتف محمول ولاذ بالهرب.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وباتخاذ الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكابها والمبلغ المالي الخاص بالمجني عليه وتخلصه من الهاتف المستولى عليه بإلقائه بأحد المجاري المائية بدائرة القسم.