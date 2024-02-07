مكان وموعد جنازة الشاعر مجدي نجيب

رحل الشاعر الكبير مجدي نجيب عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد أزمة صحية مفاجئة.

موعد ومكان جنازة الشاعر مجدي نجيب

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان مجدي نجيب بعد صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن في مقابر العائلة بمنطقة السيدة عائشة.

رحل مجدي نجيب بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها خلال الفترة الماضية، ودخل على إثرها أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، حتى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

نجاة.. عبد الحليم.. محمد منير.. كتابات لامعة للشاعر مجدي نجيب

بدأ الشاعر مجدي نجيب رحلته الغنائية مع الكينج محمد منير الذي انطلق معه في 1980 من خلال أغنية القدس إلى أغنية طعم البيوت التي تم طرحها في 2018، وقدم معه باقة غنائية مميزة اشتهر بها منير في مسيرته الفنية.

بجانب كتاباته لأشهر أغاني رموز زمن الغناء الجميل، أبرزهم “العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أغنية كامل الأوصاف، والفانانة الكبيرة شادية في أغنيات ”ياطريقنا، قولوا لعين الشمس".