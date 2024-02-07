محافظ أسيوط: تحرير 55 محضر تموينى متنوع



قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، انه تم تحرير 55 مضر تمويني متنوع خلال حملات رقابية بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وإدارات التموين بالمراكز استهدفت المحال التجارية والاسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الممارسات الاحتكارية وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بقوت المواطنين ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ إنه تم تكليف رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مسئولي مديرية التموين ومباحث التموين لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والاسواق على مدار الساعة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة وعدم التهاون مع المخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مخالف والتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز بحملة على الأسواق وكافة منافذ البيع ومستودعات البوتاجاز والمخابز وغيرها بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية وتم المرور على تجار المواد الغذائية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع الاساسية حتى لا تحدث أي ممارسات إحتكارية وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتم ضبط 35 محضر تمويني متنوع كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز حملة مفاجئة على الأسواق 500 كيلو أرز و100 كيلو سكر و300 زجاجة زيت زنه 700 جرام و69 زجاجة 800 جرام و80 علبة سمن 2كيلو و20 علبة سمن 1كيلو و343 كيس مكرونة 400 جرام و135 قطعة صابون وزن 125 جرام و30 علبة سجاير وتم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المخالفين للنيابة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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