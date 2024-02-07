الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

دبلوماسي روسي: وقف إطلاق النار هو الخيار الوحيد لمساعدة قطاع غزة

سيرجي فيرشينين
سيرجي فيرشينين

 

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تعمل في ظل ظروف معاكسة، ووقف إطلاق النار في غزة هو ما سيسمح لها وللمنظمات الأخرى بتقديم المساعدة التي يحتاجها القطاع.

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وأضاف فيرشينين -في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأربعاء أن "الأونروا، التي ندعم أنشطتها، تعمل في ظل ظروف صعبة للغاية، في ظل ظروف العملية العسكرية المستمرة والنزاع المسلح. إن الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار تظل ملحة"؛ ردا على سؤال حول المخاطر التي تتعرض لها المنطقة من توقف أنشطة الأونروا في أعقاب رفض بعض الدول المانحة مواصلة دعمها المالي للوكالة.

 

وخلص بالقول: "هذا وحده سيمكن الأونروا والمنظمات الخيرية والإنسانية الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها من تقديم مساعدة حقيقية للناس في هذه الأراضي".

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