الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ميقاتى يدعو الدول المانحة إلى إعادة النظر فى وقف تمويل الأونروا

نجيب ميقاتى
نجيب ميقاتى

 

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى الدول المانحة إلى إعادة النظر في موضوع وقف تمويل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، موضحا أن التمويل يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضا.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع مديرة شئون الأونروا فى لبنان دوروثى كلاوس، فى حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن.

 

وشدد ميقاتى على ضرورة أن تنظر الدول المانحة إلى وضع الأونروا فى لبنان بطريقة استثنائية، لأن هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الاعتبار.

 

وأكد على أنه سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع بالنظر إلى تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني.

 

يذكر أن الأونروا تقدم العديد من الخدمات للاجئين الفلسطينيين المقيمين فى لبنان.

 

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