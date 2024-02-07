أهل مصر .. مهارات اتخاذ القرار ضمن لقاءات ملتقى فتيات المحافظات الحدودية بالوادي

شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

جاء ذلك في حضور الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي لملتقى أهل مصر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، وفتيات ومشرفى الملتقى.

بدأ اللقاء بكلمة للدكتورة دينا هويدي، رحبت فيها بالدكتور على حسن موضحة أهمية البرنامج التدريبى بالنسبة للفتيات مشددة على الاستفادة منه.

فى اليوم الثالث للبرنامج التدريبى لإعداد القادة والكوادر النسائية يواصل الدكتور على حسن على، الحاصل على الدكتورة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا، برنامجه المكثف بمحاضرة عن القدرة على اتخاذ القرار.

بدأ الدكتور علي حسن بمقدمة قال فيها: في الماضي كان القرار يعتمد بصفة جوهرية على الخبرة الشخصية ومقدرة الحكم والتبصر السليم في المشكلة لاستنباط الحلول الممكنة واختيار الحل السديد، أما اليوم فلابد من صانع القرار التعاطي مع حالات المخاطرة وعدم التأكد في ظل عدم توفر المعلومات التامة مما يجعل مساهمة المعلومات في نجاح القرار عنصراً مهماً يرجح نجاح او فشل القرار.



وأشار الى ان عملية اتخاذ القرار هى اختيار البديل الافضل من بين عدة بدائل بعد دراسة موسعة وتحليل جوانب المشكلة موضوع القرار، فالقرار الرشيد هو الذي يحقق الأهداف التي من أجلها تم اتخاذ القرار.

وطرح د. علي حسن سؤالاً : لماذا نتخذ قرارات خاطئة أحيانا؟ وارجع الاسباب الى التسرع في اتخاذ أول قرار يخطر على بالنا بدون التفكير في البدائل الأخرى، وعدم التفكير في النتائج الهامة التي قد تترتب على قراراتنا، وعدم جمع المعلومات الكافية لاتخاذ القرار، واختبار القرار بناء على المشاعر والأحاسيس والقناعات السابقة من التكنولوجيا، وعدم وجود الوقت الكافي للتفكير بمهارة.

وكشف د. علي أسباب اتخاذ القرار الخاطئ والتى تتمثل في نقص المعلومات، والقرار الخاطئ، وغموض الأهداف وعدم كفاية الوقت، والبعد عن المنهجية العلمية.

واشار الى ان عملية صنع واتخاذ القرار تحتاج إلى التنظيم والتخطيط ومدى ملائمة الموقف للقرار والرقابة والتوجيه.

فعملية اتخاذ القرارات في ظل الازمات هى عملية متتابعة ديناميكية تتضمن في مراحلها المختلفة تفاعلات متعددة تنتهي بمرحلة اتخاذ القرار، وتتوقف كفاءة القرار على طريقة صناعة القرار وليس على سلطة اتخاذه.

واشار الى صفات عملية صناعة واتخاذ القرارات في ظل الازمات هي التدخل العاطفي، ومقاومة التغيير، وتضارب المصالح، والتعقيد.

تخلل اللقاء الاستماع الى الاسئلة التى شغلت اذهان الفتيات حول المحاضرة واجاب عنها بكل احترافية.

وعقبت الدكتور دينا على المحاضرة ، وقالت ان هناك تجاوب كبير، مقدمة الشكر للدكتور على حسن ، على مجهوده الكبير الذي يبذله.

ويستضيف الملتقى 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان"، بجانب سيدات وفتيات الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الحالي. ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.