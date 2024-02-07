أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات غدا بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

الولايات المتحدة الأمريكية

جدير بالذكر أن الباحث السياسي الدكتور حسن منيمنة، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف للتوصل إلى هدنة مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لإطلاق سراح المحتجزين، وبعدها اندماج إسرائيل في المنطقة والتطبيع مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف منيمنة في مقابلة عبر سكايب على فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تريد أن تبقى يدها مطلقة وبالتالي إن لم تكن الهدنة بالمعنى الضيق للكلمة فهي مرفوضة إسرائيلياً.

حركة حماس

وسلّمت حركة حماس لمصر وقطر ورقة "اتفاق الإطار" التي قدمت لها بعد اجتماع باريس، بشأن هدنة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وحسب الحركة تسلم الجانبان الأمريكي والإسرائيلي نسخة من رد "حماس" تضمنت تعديلات على ورقة "اتفاق الإطار"، إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره.