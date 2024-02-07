الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين في جنوب غرب باكستان إلى 28 شخصا

باكستان
باكستان

أعلن مسئولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الانفجارين اللذين وقعا في جنوب غربي البلاد بالقرب من مكاتب اثنين من مرشحي الانتخابات، إلى 28 شخصا على الأقل.

txt

أسباب الانفجارين قرب سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني

وذكرت صحيفة ذا دون الباكستانية، أن الانفجار الأول راح ضحيته 18 شخصا، وقع عند مكتب مرشح مستقل للانتخابات في مقاطعة "بشين" بإقليم "بلوشستان".. في حين وقع الانفجار الثاني في منطقة "قلعة سيف الله" القريبة من الحدود الأفغانية بالقرب من مكتب حزب جمعية علماء الإسلام، وراح ضحيته 10 أشخاص.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذين الانفجارين.

مواد متعلقة

طهران تبرر ضرباتها الأخيرة على باكستان

باكستان تؤكد عدم رغبتها في التصعيد مع إيران

باحث سياسي: ما فعلته إيران منذ يومين دفاع عن النفس عكس رد فعل باكستان اليوم

باكستان تعلق العلاقات مع طهران ردا على القصف الإيراني

إيران تعلن قصف جيش العدل في باكستان بالصواريخ والطائرات
الجريدة الورقية