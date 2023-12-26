أسباب الانفجارين قرب سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا عن تلقي السُلطات البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، تقريرين عن رؤية مُسيرات قبل انفجارين بالقرب من سفينة على بعد نحو 50 ميلًا بحريًا غرب الحديدة اليمنية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن السفينة على اتصال بقوات التحالف العاملة في المنطقة، وأفادت بأنها وطاقمها بخير، وذكرت الهيئة في إشعار لاحق، أنها تلقت تأكيدًا من السفينة بأنها تُواصل رحلتها.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن حادثًا جديدًا غرب ميناء الحديدة، أمام سواحل اليمن في البحر الأحمر، بحسب وكالات.

وأعلنت الهيئة المهتمة بمتابعة حركة السفن التجارية، تلقيها بلاغًا عن حادث جديد يتعلق بإحدى السفن التجارية على بعد 50 ميلًا بحريًا من ميناء الحديدة اليمني.

استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل

ويستهدف الحوثيون في اليمن، السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، خلال مرورها عبر البحر الأحمر، في إطار دعمهم للفلسطينيين في الحرب على غزة.