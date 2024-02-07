البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي الذي وقع في سوق شعبي بمقديشو

أدان البرلمان العربي بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في سوق شعبي بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من الأبرياء والمصابين، مقدما خالص التعازي للجمهورية الصومالية الفيدرالية قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا ولأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد البرلمان العربي في بيان له تضامنه الكامل مع الصومال لمواصلة جهودها المخلصة لمكافحة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار على أراضيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.