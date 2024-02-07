الزميل محمد الطوخي يحصل على الماجستير في توظيف الصحف الإلكترونية

حصل الزميل الصحفي محمد الطوخي مساعد مدير تحرير الجمهورية على درجة الماجستير بتقدير ممتاز ،من كلية الاعلام بنين بجامعة الازهر، شارك الأستاذ الدكتور جمال النجار مناقشة الرسالة ، والتي جاءت بعنوان: "توظيف الصحف الإلكترونية المصرية لخدمة البث المباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقته بالمعايير المهنية والأخلاقية- دراسة تطبيقية".

اشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور علي حمودة، أستاذ الصحافة المساعد ورئيس قسم الصحافة والنشر كلية الإعلام بنين - جامعة الأزهر، والدكتور رامي جمال ، مدرس الصحافة والنشر بكلية الإعلام بنين - جامعة الأزهر، وناقشها الأستاذ الدكتور جمال النجار، أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام بنات - جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور سامح عبد الغني أستاذ الصحافة المساعد ووكيل كلية الإعلام بنين - جامعة الأزهر.