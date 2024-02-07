معهد الصحة الحيوانية يواصل قوافله لعلاج مواشي صغار المربين مجانًا بالفيوم

بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة التواصل والتلاحم مع المربي الصغير والفلاحين فى الحقول ومساعدتهم فى حل المشاكل والمعوقات على أرض الواقع وتنفيذ سلسلة من القوافل والزيارات والندوات الإرشادية والتوعوية تحت مظلة حياة كريمة وبرعاية وإشراف مستمر من د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

قام معهد الصحة الحيوانية بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية في قرية مطر طارس التابعة لمركز سنورس بالفيوم وتعتبر من اكبر قرى المحافظة فى الثروة الحيوانية تعداداً.

وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجها، شارك في القافلة الأطباء بمعمل بيطرى الفيوم بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين من المعهد بالقاهرة وقد قامت القافلة بتوعية وإرشاد الأخوة المزارعين حول مخاطر مرض الحمى القلاعية وكيفية السيطرة عليه وطرق الوقاية منه والإجراءات الواجب اتخاذها عند ظهور أى أعراض للمرض وأهمية التحصين واوقاته لحماية الحيوانات من الخسائر التى يسببها المرض خاصة فى فصل الشتاء.

وقد استفسر المزارعين عن كيفية حماية القرية من مرض الحمى القلاعية وتم إرشادهم إلى ضرورة التوقف عن حركة نقل الحيوانات فى القرية وبين القرى والأسواق واتخاذ كافة أشتراطات الآمن الحيوى فى المزارع والحقول.

ومن جانبهم وجه المزارعون الشكر لوزارة الزراعة ولمعهد الصحة الحيوانية وطالبوا بمزيد من الزيارات خاصة بالمزارع الحيوانية لفحصها ومراجعة طرق التربية بها.

ومن ناحيته وجه د ممتاز شاهين- مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية إلى ضرورة تلبية رغبة السادة المربين وتنفيذ الزيارات الميدانية البيطرية الإرشادية والتوعوية المجانية الى المحافظات المختلفة ووضع جدول زمنى لزيارة كافة مزارع المربى الصغير فى تلك المحافظات من خلال سلسلة قوافل الخير البيطرية الإرشادية التوعوية المجانية التي تهدف إلى رفع كفاءة المربى الصغير وتوعيته للحفاظ على استثماراته ومشروعاته لتحقيق الأمن الغذائى بالبلاد وتقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية للثروة الحيواية لضمان سلامتها وقيمتها الغذائية، بالإضافة إلي تحقيق المستهدف من حجم الإنتاج من الثروة الحيوانية. ودعم الأخوة المربين وتحسين أحوال معيشتهم وحل المعوقات التى تواجههم على أرض الواقع لزيادة الإنتاجية فى كل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وغيرها. كما أكد أن جميع إمكانيات المعهد بالمقر الرئيسى وفروعه جاهزين تماما لخدمة السادة المربين.