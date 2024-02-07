سعر اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم 7-2-2024

ننشر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-2-2024، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.06 جنيه للشراء، و33.23 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.18 جنيه للشراء، و33.32 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.10 جنيه للشراء، و33.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

33.10 جنيه للشراء.

33.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

33.06 جنيه للشراء.

33.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

33.06 جنيه للشراء.

33.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

33.18 جنيه للشراء.

33.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

32.27 جنيه للشراء.

32.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

33.23 جنيه للشراء.

33.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

33.17 جنيه للشراء.

33.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

33.17 جنيه للشراء.

33.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوياتها الليلة الماضية بسبب الطلب القوي على بيع سندات جديدة لأجل ثلاث سنوات، مما أدى إلى خفض بعض الدعم للدولار. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار وجرى تداوله عند 1.0755 دولار مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، وذلك بعد تراجعه بمقدار 0.1 بالمئة الثلاثاء. وكان الدولار لامس في وقت سابق أقوى مستوى له منذ 14 نوفمبر عند 1.0722 دولار.