ظواهر جوية مرتبطة بشهر أمشير.. يبدأ غدًا

أمشير.. يبدأ شهر أمشير غدًا الخميس بعد طوبة التي تعد من أبرد شهور العام خلال فصل الشتاء، ولكن يختلف شهر أمشير عن غيره من الشهور القبطية نظرًا لأنه أحيانًا يصاحبه ظواهر جوية تؤثر على حالة الطقس فتارة نجد ارتفاع في درجات الحرارة، وانخفاض آخر في درجات الحرارة مع هطول للأمطار على كافة الأنحاء.

ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

ومن أبرز الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال شهر أمشير نشاط الرياح الذي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على حالة الطقس على مناطق من البلاد، فضًلا عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أعنف شهور العام القبطي

ويعد شهر أمشير هو السادس في التقويم القبطي ومن أعنف شهور العام، حيث تكثُر فيه الرياح والعواصف والتي تؤثر على حياة العديد من المواطنين.

أشهر الأمثلة

أمشير أبو الزعابيب الكثير، وذلك لكثرة الرياح والعواصف

"الاسم طوبة والفعل لأمشير"، تقال لوصف الشخص الذى يظهر بأنه هادئ، بينما يفعل سلوكًا متهورًا.

"أمشير أبو الزعابيب يخلى العجوز تقيد الحصير"، ويعنى أن من شدة البرد، يجعل العجوز تستغنى عن الحصير وتشعله للشعور بالتدفئة في ليالي الشتاء.

كما يعد شهر أمشير من أفضل أوقات العام لصنع الأواني الخزفية، حيث يجعل الماء باردًا.

وقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، وهدوء نسبي للرياح مع زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس، ولذلك الأجواء ملائمة خلال هذه الفترة لري المحاصيل الزراعية، وبالنسبة للملاحة البحرية البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، والبحر الأحمر معتدل، لذلك يسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية حتى الإثنين المقبل.