الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية وتكون الصقيع على المزروعات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددة على أنه من المتوقع أن نشهد استقرار في الأحوال الجوية اليوم والأيام المقبلة.

بيان عاجل من هيئة الأرصاد الجوية:

وشددت عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يوم سعيد" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، على أنه من المتوقع أن يكون هناك هدوء في سرعات الرياح اليوم الأربعاء، موضحة أننا سنتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقا الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت "غانم"، أن قيم درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين لـ 3 درجات، موضحة أن الطقس دافئ في معظم أنحاء الجمهورية نهارًا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك طقس شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع تكون الصقيع على المزروعات في شمال سيناء والوادي الجديد وشمال الصعيد، محذرة من فرص تكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة في بعض الأحيان، والتي تختفي فور سطوع أشعة الشمس وتكون هي الظاهرة المؤثرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون هناك استمرار في استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، مستبعدة وجود فرص لتساقط أمطار حتى بداية الأسبوع المقبل.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من (8 - 9 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

