أمشير أبو الزعابيب.. أعنف شهور العام القبطي (معلومات)

شهر أمشير.. يعد أمشير هو الشهر السادس في العام القبطي الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد عندما قسم الفراعنة السنة إلى 12 شهرًا، وكان كل شهر يحتوي على 30 يومًا، يُضاف إليها 5 أيام، تُعرف باسم الشهر الصغير، أو أيام النسي.

شهور السنة القبطية

وتسمى شهور السنة القبطية أو التي تُعرف أحيانًا باسم السنة المصرية، أو الفرعونية "توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسرى.

لكن في عام 238، أصبح يُضاف للسنة 6 أيام بدلًا من 5، لتكون السنة 365 يومًا مثلها في ذلك مثل السنة في التقويم الشمسى، وذلك بأمر من بطليموس الثالث.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن شهر أمشير:

يعد شهر أمشير هو السادس من التقويم القبطي.

يبدأ شهر أمشير يوم 8 فبراير وينتهي 9 مارس.

يشتق اسم أمشير من كلمة "مجير" وهو رمز الرياح لدى المصريين القدماء

اشتهر أمشير بهبوب الرياح القوية وبرودة الجو الشديد

كما أطلق المصريون القدماء عليه شهر النار، أو الحرارة الكبيرة، لأنه الوقت المخصص لنزول الشمس

أطلق الفلاح المصرى القديم عليه مسميات عدة مثل "شراشر"،"عشرة العجوزة" بسبب أن الجو لا يناسب كبار السن.

أشهر الأمثلة

أمشير أبو الزعابيب الكثير، وذلك لكثرة الرياح والعواصف

"الاسم طوبة والفعل لأمشير"، تقال لوصف الشخص الذى يظهر بأنه هادئ، بينما يفعل سلوكًا متهورًا

"أمشير أبو الزعابيب يخلى العجوز تقيد الحصير"، ويعنى أن من شدة البرد، يجعل العجوز تستغنى عن الحصير وتشعله للشعور بالتدفئة فى ليالي الشتاء.

كما يعد شهر أمشير من أفضل أوقات العام لصنع الأوانى الخزفية، حيث يجعل الماء باردًا.