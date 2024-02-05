الأرصاد: ارتفاع الحرارة درجتين واستمرار فرص سقوط الأمطار (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، موضحة أنّه فور غياب أشعة الشمس ودخول الليل اليوم سيحدث انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، لأن الكتل الهوائية صحراوية تكون منخفضة في نسب رطوبتها، وهو ما يجعل المواطنون يشعرون بالبرودة.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاثنين، استمرار فرص الأمطار المتوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة من اليوم، ولكن بكميات أقل من الأسبوع الماضي.

وأضافت أنّ درجات الحرارة تنخفض في فترة الليل بشكل كبير مع الكتل الصحراوية، وبخاصة فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، موضحًا: "الصغرى تكون 10 درجات على مناطق من القاهرة الكبرى والمدن الجديدة تكون قيم الحرارة فيها ما بين 7 إلى 8 درجات".

ارتفاعات في درجات الحرارة

وأوضحت أن الصقيع ما زال يتكون على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وبعض المناطق من شمال الصعيد نتيجة انخفاض قيم الحرارة الصغرى لأقل من 5 درجات في بعض الأماكن.

وذكرت أنّ البلاد بدأت تتأثر بارتفاعات درجات الحرارة في معظم المحافظات، وهذه الارتفاعات معدلها من 2 درجة إلى 4 درجات.

وتابعت: "تؤثر علينا كتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها نهارًا، وفي المحافظات الداخلية توجد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس".

وتوقعت أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية نهارا، وذلك أعلى من المعدل الطبيعي بنحو درجة إلى درجتين والأجواء خلال فترة النهار تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، ودافئة بشكل كبير في المحافظات الجنوبية، وذلك خلل فترة النهار.