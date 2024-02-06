الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال ساعات النهار (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية وارتفاعات في قيم الحرارة، حيث إن قيم الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بـ3 درجات تقريبا.

مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هذا الارتفاع يرجع إلى تأثير امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير نهارا.

مصادر الكتل الهوائية

وتابع عضو المركز الإعلامي للهيئة للأرصاد الجوية: "بدأت مصادر الكتل الهوائية تؤثر علينا، وهي كتل صحراوية وبالتالي، سنبدأ نشعر بارتفاعات في قيم الحرارة، وبخاصة في وقت النهار وإذا كنا نتحرك تحت أشعة الشمس".

وأوضحت، أن الأجواء في فترة النهار ستكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وطقس دافئ في جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ظل أشعة الشمس.

