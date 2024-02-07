تحرير 11 محضر مخالفة نظافة وإشغالات بمركز المحلة

نظمت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات، بدأت صباح اليوم بجميع الوحدات المحلية تحت إشراف المهندس محمد السباعي والمهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة و إدارة بناء وتنمية القرية وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية، أسفرت الأعمال عن تحرير 11 محضر مخالفة منهم 6 محاضر نظافة و3 محاضر إشغال و2 محضر بيئة.

كما تم رفع 270 طن قمامة خلال تلك الحملات التى شهدت رفع القمامة أمام الوحدة المحلية ومقابر بشبيش ومدرسة التجارة وشارع البوسطة بنطاق وحدة بشبيش و طريق دمرو / عزبة حمدى ومدخل قرية سنبارة وأمام المدارس بدمرو وأمام منطقة سركيس و شارع المدارس والمصالح الحكوميه ومداخل ومخارج القرية بالإضافة إلى مدخل سوق المواشي بقرية الدواخلية بنطاق العامرية والمجمع الحكومى وأرض رضوان ومداخل قرى بطينة و القيصرية بمحلة أبو على وجوانب ترعة القرشية بصفط تراب وأمام قرية ديرب هاشم والمصالح الحكومية بميت الليت ومدخل قرية عطاف وأمام المدارس بمحلة حسن وطريق الهياتم / لابشيط بوحدة الهياتم.

نفق المقابر وقسم ثان بالمعتمدية والطريق الدائرى بداية من العلو حتى مدخل الراهبين بمشاركة معدات وحدات نمرة البصل و البنوان و طريق الكمالية و كفر فيالة و كورنيش كفر حجازى بشبرابابل وطريق المحلة / طنطا نطاق بلقينا ونفق المغازى بالجابرية و متابعة عمل متعهدى رفع القمامة بسامول و الشهيدى.

يذكر أنه تتواصل أعمال تمهيد طريق بشبيش / الإنشا / تيرة نطاق وحدة بشبيش استجابة لمطالب المواطنين لسهولة حركة المواطنين و وسائل المواصلات المختلفة.