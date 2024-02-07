الكويت تدين عملية إطلاق النار في مدينة إسطنبول

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لعملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة اسطنبول التركية أمس الثلاثاء والتي أدت إلى سقوط عددٍ من الضحايا، من بينهم عناصر تابعة لقوات الأمن التركية.

وقالت الوزارة في بيان إنه في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت على رفضها القاطع للعنف والإرهاب، فإنها تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية التركية ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

ووقع هجوم مسلح، أمس الثلاثاء، على مركز الشرطة الواقع أمام إحدى المحاكم في مدينة اسطنبول التركية.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مقتل اثنين من المهاجمين فضلا عن إصابة 5 أشخاص أخرين، بينهم 3 من ضباط الشرطة.

وأفادت الأنباء بأن أحد المصابين في حالة خطيرة.

وتم إرسال العديد من فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث، وتم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة.

ومن جانبه، أعلن وزير العدل يلماز تونش أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقًا قضائيًا بشأن الحادث.

مصر تدين حادث إسطنبول

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول، والذي أسفر عن إصابة عدة أفراد.

وأكدت مصر إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية الشقيقة.

كما أعربت عن تضامنها الكامل مع تركيا في هذا الظرف الدقيق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.