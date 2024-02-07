الأربعاء 07 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: قصف 13 منطقة لتمركز الجيش الروسي ومنظومتين صاروخيتين خلال 24 ساعة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأربعاء أن القوات الجوية قصفت 13 منطقة لتمركز القوات الروسية ومنظومتين صاروخيتين مضادتين للطائرات خلال ال(24) ساعة الماضية.

 

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ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن القوات الأوكرانية اعترضت صاروخا جويا موجها من طراز Kh-59، كما أصابت القوات الصاروخية الأوكرانية موقعين لقيادة الجيش الروسي ومنطقتين لتمركز القوات ومستودعين للذخيرة وثلاث قطع مدفعية".

وأضاف البيان أن نحو 92 اشتباكا قتاليا وقعوا على الخطوط الأمامية للجبهة خلال نفس الفترة في حين شن الجيش الروسي 4 ضربات صاروخية و27 غارة جوية و88 هجوما بالمدفعية على مواقع القوات والبلدات. ولسوء الحظ، أدت الهجمات الروسية إلى سقوط ضحايا من المدنيين.. مشيرا إلى أن العديد من المباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى تعرضت للدمار وأضرارا فادحة.

وتابع البيان أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا خلال ال(24) ساعة الماضية باستخدام 15 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-136/131، في حين دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 12 طائرة روسية هجومية بدون طيار ويواصل الجنود الأوكرانيون إلحاق خسائر في القوى البشرية والمعدات بقوات روسيا، مما يؤدي إلى إرهاق الجيش الروسي على طول خط المواجهة بأكمله.

رئيس وزراء اليابان: علاقاتنا مع روسيا "صعبة" في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إن علاقات اليابان مع روسيا "صعبة" حاليًا، في ظل عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، متعهدا بمواصلة بذل الجهود لحل النزاع الإقليمي وتوقيع معاهدة سلام.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه في تجمع سنوي في طوكيو للمطالبة بعودة الجزر التي تسيطر عليها موسكو والتي تطالب بها طوكيو قبالة هوكايدو، حث كيشيدا، روسيا أيضًا على استئناف مشاريع التبادل دون تأشيرة، بما في ذلك تلك التي تسمح للمقيمين اليابانيين السابقين في الجزر بزيارة مقابر عائلاتهم.

وقال - خلال التجمع -: "للأسف، لم يتم حل قضية الأراضي الشمالية ولم يتم إبرام معاهدة سلام"، في إشارة إلى الاسم الياباني للجزر المتنازع عليها والمعروفة باسم جزر الكوريل الجنوبية في روسيا.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن "استئناف أنشطة التبادلات يعد أحد الأولويات القصوى في العلاقات اليابانية الروسية".

وتوقفت المفاوضات بشأن برامج التبادل، مثل البرنامج الذي يسمح للمقيمين السابقين بالزيارة، مع تدهور علاقات طوكيو مع موسكو منذ تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا فبراير 2022.

وتتمسك اليابان بموقفها المتمثل في أن الاتحاد السوفيتي آنذاك استولى بشكل غير قانوني على الجزر الأربع - إيتوروفو وكوناشيري وشيكوتان ومجموعة جزر هابوماي - بعد وقت قصير من استسلام الدولة الآسيوية في الحرب العالمية الثانية في 15 أغسطس 1945. وتدرس روسيا ضمها ضمن المناطق الشرعية. 

وقد منع الخلاف الإقليمي طويل الأمد اليابان وروسيا من التوقيع على معاهدة سلام بعد الحرب، في حين تم تعليق محادثاتهما بشأن الجزر منذ فرضت طوكيو عقوبات اقتصادية على موسكو في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا.

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