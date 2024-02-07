الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بشدة 5.1 درجة يضرب الساحل الغربي لليابان

زلزال
زلزال

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن زلزالا بشدة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الغربي لمحافظة "إيشيكاوا" الواقعة في منطقة "تشوبو" بجزيرة "هونشو" على ساحل بحر اليابان.

 

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وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 77 كم (48 ميلا) شمال شرق "أناميزو" باليابان وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات، ومن المحتمل أن يكون هناك شعور بالاهتزاز الخفيف في أجزاء من "هونشو"، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو ضحايا نتيجة الزلزال.

وقد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تتمكن السلطات من إجراء تقييمات شاملة للأضرار، خاصة في المناطق النائية.. لكنه لم يتسبب في إصدار أي تحذيرات من حدوث "تسونامي".

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