شاهد بالفيديو ملخص مباراة إيران أمام اليابان بكأس آسيا

نجح المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات كأس آسيا قطر 2024.



وحملت المواجهة طابعًا مثيرًا، حيث جاءت المواجهة صعبة وقوية على كلا المنتخبين.

فاستطاع منتخب اليابان إحراز هدف التقدم عن طريق نجمه موريتا في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، بينما تعادل المنتخب الإيراني في الشوط الثاني من خلال نجمه محبي، بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 55 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 1/1.

وظن الجماهير المتواجدة قي ملعب المباراة وخلف شاشات التلفاز أن المنتخبين الإيراني والياباني سيلجأن لأشواط إضافية، لكن نجح لاعبي إيران في الحصول على ركلة جزاء، سجل من خلالها اللاعب علي رضا هدف الفوز والصعود للدور نصف النهائي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ملخص مباراة إيران واليابان