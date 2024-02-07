الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو الدهب: حسام حسن سيقوم بغربلة قائمة المنتخب

حسام حسن
حسام حسن

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن  حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني سيجري عدة تغييرات في قائمة منتخب مصر في الفترة المقبلة.

إقرأ أيضًا..

txt

أبو الدهب: حسام حسن الوريث الشرعي لمحمود الجوهري

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أعتقد أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني سيقوم بغربلة كبيرة بين صفوف لاعبي الفراعنة في الفترة المقبلة لاختيار أفضل العناصر".

وأضاف:"أتمنى نجاح حسام حسن مع منتخب مصر وحسام حسن مُطالب بإعادة هيبة الكرة المصرية في البطولات القارية ".

مواد متعلقة

زكي عبد الفتاح: تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر " مطلب جماهيري"

رئيس اتحاد الكرة: نثق في نجاح حسام حسن مع منتخب مصر (فيديو)

وزير الرياضة يحسم ملف مدرب منتخب مصر

مهاب ياسر والجندي على رأس قائمة منتخب مصر لـ السلة استعدادًا لـ تصفيات إفريقيا

أيمن يونس: اتحاد الكرة يتحمل مسؤولية خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

هيرفي رينارد مرشح لخلافة فيتوريا في منتخب مصر
الجريدة الورقية