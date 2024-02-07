أبو الدهب: حسام حسن سيقوم بغربلة قائمة المنتخب

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني سيجري عدة تغييرات في قائمة منتخب مصر في الفترة المقبلة.

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وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أعتقد أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني سيقوم بغربلة كبيرة بين صفوف لاعبي الفراعنة في الفترة المقبلة لاختيار أفضل العناصر".

وأضاف:"أتمنى نجاح حسام حسن مع منتخب مصر وحسام حسن مُطالب بإعادة هيبة الكرة المصرية في البطولات القارية ".