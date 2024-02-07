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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو الدهب: حسام حسن الوريث الشرعي لمحمود الجوهري

الجوهري
الجوهري

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن قرار تعيين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قرار صائب من مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد الخروج المهين في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

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وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن حسام حسن لن يقبل بالتدخل في قراراته أثناء عمله في تدريب منتخب مصر وحسام حسن يعد الوريث الشرعي لمحمود الجوهري في مجال التدريب في مصر ".

وأضاف:"أتمنى نجاح حسام حسن في تدربب منتخب مصر والتأهل إلى كأس العالم في الفترة المقبلة ".

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