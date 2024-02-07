الدكتور محمد عامر: النوايا الحسنة وراء نجاح مجلس الزمالك

تحدث الدكتور محمد عامر، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن ما حققه مجلس الإدارة الحالي منذ توليه المهمة 20 أكتوبر الماضي وحتى الآن.

قال محمد عامر في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، النوايا الحسنة هي السبب الرئيسي في الإنجازات التي حققها المجلس الحالي على مدار 3 شهور.

وأضاف عامر، نجح مجلس الإدارة في تحقيق الكثير من الإنجازات سواء على الصعيد الإداري أو الفني، مؤكدا ثقته على قدرة المجلس في مواصلة النجاحات طوال فترة تواجده.

وأتم، أعشق الزمالك منذ أن كان عمري 11 عاما، ولذلك حرصت على التواجد بالمؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة.