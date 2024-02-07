مدحت العدل يشيد بصفقة الزمالك مع عبدالله السعيد

أكد أن مجلس الإدارة يسير بشكل مؤسسى

أشاد مدحت العدل الكاتب والسيناريست بما يحدث داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية بعد رفع إيقاف القيد عن النادي وإبرام صفقات قوية لفريق كرة القدم.

وتحدث مدحت العدل عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا:

"مجلس إدارة الزمالك حقق إنجازات عظيمة في وقت وجيز أهمها رفع إيقاف القيد عن النادي، بجانب إبرام الصفقات والمدرب الجديد".

"ما تم إنجازه يحسب لمجلس إدارة نادي الزمالك، وما يعجبني في مجلس إدارة النادي هو النظام الذي يسيرون به وإنكار الذات".

"نسعد بما يحدث في الزمالك حاليًا والعمل المؤسسي الذي يسير به النادي".

"صفقة عبدالله السعيد هامة للزمالك هو أفضل لاعب خط وسط في مصر وسيصنع الفارق مع شيكابالا، السعيد كان من ضمن أمنيات جماهير نادي الزمالك".

"هناك حالة رضا بين جماهير نادي الزمالك على ما يحدث، ونشعر أن المستقبل أفضل للنادي، وهناك روح جديدة بين اللاعبين الجدد لتحقيق البطولات".

"أطالب جماهير الزمالك بالصبر والمدرب جوزيه جوميز الذي سيحتاج للوقت من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين والوصول إلى الشكل الأفضل للزمالك".

"الزمالك مثل أولادي ، مكانة النادي كبيرة بين محبيه، أرتدي قميص الزمالك في كل مكان وأحضر مباريات ريال مدريد في إسبانيا بقميص الزمالك، أقول لجماهير الزمالك أنتم رقم 1 ولم أرى جمهور مثلكم في العالم".