ورشه أعمال يدوية بمركز شباب الساحل تحت شعار "حرفتك صنعتك"

نفذت مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية الشباب بالتعاون مع الادارة المركزية لتنمية الشباب بمركز شباب الساحل، ورشة حرفية تحت شعار حرفتك صنعتك، وذلك ضمن خطة نادي التطوع بالمركز .

أكد محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ، أن ورش العمل تقدم للشباب دعماً للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار طاقات ومهارات الشباب والفتيات، وتمكين الشباب من إنشاء المشروعات الصغيرة .

تضمنت الورشة كيفية صناعة اباجورات هاند ميد، وذلك في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالمرأة والفتاة ومشاركتهم في كافة الانشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب .

تنفذ الفاعليات تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية.