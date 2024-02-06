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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كواليس اتفاق رئيس رابطة الأندية مع رينارد لتدريب منتخب مصر

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، نجح في التوصل لاتفاق مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب سيدات فرنسا، لتولي تدريب منتخب مصر.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "دياب فتح خطوط اتصالات مع رينارد بالفعل قبل تعيين حسام حسن، وتوصل معه لاتفاق وحصل على موافقة منه للتواجد في تدريب الفراعنة".

وأضاف أمير هشام: "المفاجأة أن دياب توصل مع رينارد لاتفاق على منحه 100 ألف دولار كراتب له، إلا أن المدرب الفرنسي طلب تأجيل وصوله لما بعد نهاية مهمته مع سيدات فرنسا في شهر يوليو المقبل، وإرسال مدربين من طاقمه للعمل مع الفريق لحين وصوله، ولكن تم اعتماد تعيين حسام حسن كمدرب".

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