مصيلحي يصف جماهير الاتحاد بـ"جوهرة التاج" عقب الخروج من الرابطة

بعث محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري رسالة رسمية خاصة لجماهير زعيم الثغر عبر الصفحة الرسمية للنادى عقب الخروج من بطولةكأس الرابطة من الدور قبل النهائى أمام فريق سيراميكا بهدف نظيف.

ووصف رئيس نادي الاتحاد السكندري فى رسالته الجماهير بـ"جوهرة التاج" مؤكدا على أنهم أعظم وأوفى جمهور للظهور المشرف لهم بالاستاد لدعم الفريق.

واختتم مصيلحى رسالته الرسمية للجماهير بأنه يثمن مؤازرة الجماهير للفريق الأخضر، لافتا الى أنهم القلب النابض للنادي.