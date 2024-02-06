قائد الجيش اللبناني: صمودنا هو السبب الأساسي في الحفاظ على الاستقرار الأمني

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن صمود الجيش هو السبب الأساسي في الحفاظ على الاستقرار الأمني، مشيدا بصمود العناصر واستمرارهم رغم الصعوبات، معتبرًا أن الانضباط هو عصب الجيوش.

جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش، اليوم الثلاثاء قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية، حيث التقى الضباط والعسكريين، واطّلع على المهمات المنفذة وسير العمل في مختلف الأقسام.

وزار قسم الأدلة الجنائية، حيث جرى عرض التقنيات المستحدثة ضمن إطار تطوير إمكانات كشف الجريمة، ثم استمع إلى إيجاز عن المهمات التي تتولاها وحدات الشرطة العسكرية، بخاصة في سياق المحافظة على الانضباط والقيام بالتحقيقات.

وقال العماد جوزاف عون "إن الجيوش تُبنى للدفاع عن الأرض" مشيرا إلى أن الجيش اللبناني يواصل التضحية دفاعًا عن لبنان، مشددا على أن الجيش هدفه مصلحة البلد فقط.

وختم بالقول: "فليبقَ إيمانكم بوطنكم ثابتًا ولا تعبؤوا بالشائعات".