المستندات المطلوبة لشغل وظائف جامعة تبوك الصحية

فتحت جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية باب التقديم على عدد من الوظائف الصحية والفنية الشاغرة للرجال والنساء بنظام العقود وذلك في تخصصات متنوعة.

وأوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الصحية والفنية، على أن تبدأ استلام طلبات التقديم اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري وتغلق التقديم يوم 13 فبراير.



وظائف جامعة تبوك

محضر مختبر علوم

فني هندسة كهربائية

فني تدفئة وتهدئة وتكييف

الشروط العامة للتقديم على وظائف جامعة تبوك

ووضعت الجامعة عدد من الشروط العامة للتقديم على وظائفها ومنها:

أن يكون المتقدم غير مرتبط بعمل حكومي. أن يكون لائقا طبيا. أن يجتاز المقابلة الشخصية وكافة الاختبارات. أن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة. التقديم على الوظائف إلكترونياً على موقع الجامعة ولن يتم قبول أي طلب يرد للجامعة يدوياً. في حال اختلاف المعلومات المسجلة عن واقع يتم الغاء طلب التقديم. يجب على المتقدم ألا يكون قد حكم عليه بالسجن ‏لمدة تزيد عن السنة أو فصل من خدمة الدولة ‏لأسباب تأديبية.



وظائف جامعة تبوك..المستندات المطلوبة