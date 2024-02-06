فريق مدرسة أنور السادات للبنات يفوز فى فعاليات أوائل طلبة نجع حمادي

أنطلقت اليوم الثلاثاء، بإدارة نجع حمادي التعليمية، أولي فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة" للمرحلة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي 2023/2024، بقاعة الاجتماعات بديوان عام الإدارة، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وتنفيذ توجيه التربية الاجتماعية، و قسم التعليم الثانوي.

وقال أحمد محمد حسن موجه أول التربية الاجتماعية بنجع حمادي، أن المجموعة الأولي من منافسات المسابقة شملت فرق ممثلة لمدارس" الشهيد خيرت القاضي الثانوية - أنور السادات الثانوية للبنات - نجع حمادي الثانوية للبنات - الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية المشتركة - الحلفاية بحري الثانوية " و أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز فريق مدرسة أنور السادات الثانوية للبنات بنجع حمادي، بالمركز الأول.

من جانبه عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، لقاءا مع الطلاب والطالبات المشاركين في أولي فعاليات المسابقة، حيث تناول معهم الحديث عن المشروعات القومية التي تحققت علي أرض محافظة قنا، وبمختلف محافظات مصر، كما تناول بالحديث عن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وما تحقق علي أرض الواقع من مشروعات تنموية بمراكز المرحلة الأولى من المبادرة، مطالبا إياهم بالبحث والاطلاع واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل ما هو نافع ومفيد.