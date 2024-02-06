الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هند فتحي تفوز ببطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

هند فتحي
هند فتحي

فازت هند فتحي لاعبة فريق بتروجت لتنس الطاولة، ببطولة شمال أفريقيا، بعد أن تغلبت في النهائي على زميلتها في الفريق البترولي، مروة الهضيبي، بنتيجة 4-3، لتتأهل للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا المقبلة. 

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وانتصرت مروة الهضيبي على ألاء يحيى لاعبة النادي الأهلي بنتيحة 4-1، في الدور نصف النهائي، في الوقت الذي تفوقت فيه هند فتحي على أميرة يسري لاعبة الزمالك بنتيجة 4-3، ليضرب الثنائي البترولي موعدا في المباراة النهائية من البطولة، وتنتهي بفوز هند فتحي. 
وشارك في بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة، 5 لاعبات هن مروة الهضيبي وهند فتحي من بتروجت، ورؤى الناغي والاء يحيى من النادى الاهلى وأميرة يسري من الزمالك، ويقدم فريق تنس الطاولة بنادي بتروجت أداءا مميزا على مدار الفترة الماضية على مستوى الرجال وكذلك السيدات، بعد سلسلة من التعاقدات المميزة التي أبرمها النادي، وحقق إنجازات مميزة في اللعبة.

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