رجال تنس الطاولة بـ إنبي يحققون العلامة الكاملة في الدوري الممتاز

واصل فريق تنس الطاولة رجال بنادي إنبي تحقيق النتائج المميزة، بعدما تصدر المجموعة الثانية بالدوري الممتاز، عقب الفوز علي جزيرة الورد بنتيجة 0/3، في ختام جولات الدور الثانى للبطولة.

واستطاع الفريق البترولي أن يختم مشواره بمرحله المجموعات بعد تحقيق الفوز في 12 مباراة من دورين، مع تقديم أداء إستثنائي في جميع اللقاءات، ليتوج الفريق بالصعود لدور الثمانية.

يذكر أن مجلس إدارة نادي إنبي، يولي لعبة تنس الطاولة بالنادي، إهتماماً كبيراً وهو ما يساهم في توسيع قاعدة اللاعبين المميزين بمختلف الاعمار السنيه وتطوير اداء الأجهزة الفنية والإدارية العاملة مع الفريق.