الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رجال تنس الطاولة بـ إنبي يحققون العلامة الكاملة في الدوري الممتاز

تنس طاولة إنبي
تنس طاولة إنبي

واصل فريق تنس الطاولة رجال بنادي إنبي تحقيق النتائج المميزة، بعدما تصدر المجموعة الثانية بالدوري الممتاز، عقب الفوز علي جزيرة الورد بنتيجة 0/3، في ختام جولات الدور الثانى للبطولة.

txt

وديتان تجهز الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا بالدوري

واستطاع الفريق البترولي أن يختم مشواره بمرحله المجموعات بعد تحقيق الفوز في 12 مباراة من دورين، مع تقديم أداء إستثنائي في جميع اللقاءات، ليتوج الفريق بالصعود لدور الثمانية. 

يذكر أن مجلس إدارة نادي إنبي، يولي لعبة تنس الطاولة بالنادي، إهتماماً كبيراً وهو ما يساهم في توسيع قاعدة اللاعبين المميزين بمختلف الاعمار السنيه وتطوير اداء الأجهزة الفنية والإدارية العاملة مع الفريق.

مواد متعلقة

جوميز يدرس دخول الزمالك في معسكر مغلق

وديتان تجهز الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا بالدوري

الجريدة الورقية