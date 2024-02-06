اقرأ غدًا بالوفد.. ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن

تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن ".

ـ “الوفد” تكشف سر ارتفاع أسعار السلع رغم تراجع الدولار

ـ رئيس غرفة الجيزة يتوقع انخفاض الأسعار خلال أسبوعين بعد استقرار “الأخضر”.

ـ نقيب الفلاحين: الفاصوليا تراجعت 20 ألف جنيه للطن.. والخضروات واللحوم في الطريق

ـ ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن

ـ أسعار ياميش رمضان.. نار

ـ د. وجدي زين الدين: ارتفاع الأسعار.. وجرائم التجار

ـ سجال بين أمريكا وروسيا في مجلس الأمن

ـ محارق صهيونية مروعة في رفح وإجلاء 8 آلاف نازح بخان يونس

ـ مصر تدين الهجوم الإرهابي أمام محكمة في إسطنبول