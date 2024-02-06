الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن

بوابة الوفد الإلكترونية

 تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن ".

 

ـ “الوفد” تكشف سر ارتفاع أسعار السلع رغم تراجع الدولار 

ـ رئيس غرفة الجيزة يتوقع انخفاض الأسعار خلال أسبوعين بعد استقرار “الأخضر”.

ـ نقيب الفلاحين: الفاصوليا تراجعت 20 ألف جنيه للطن.. والخضروات واللحوم في الطريق

ـ ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن 

ـ أسعار ياميش رمضان.. نار

ـ د. وجدي زين الدين: ارتفاع الأسعار.. وجرائم التجار

ـ سجال بين أمريكا وروسيا في مجلس الأمن 

ـ محارق صهيونية مروعة في رفح وإجلاء 8 آلاف نازح بخان يونس

ـ مصر تدين الهجوم الإرهابي أمام محكمة في إسطنبول

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الجريدة الورقية